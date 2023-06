Ramsay verlässt Liverpool

Calvin Ramsay und der FC Liverpool gehen vorerst getrennte Wege. Der 19-jährige Rechtsverteidiger läuft die kommende Saison auf Leihbasis für Preston North End auf. Bei den Reds war der Rechtsfuß in der abgeschlossenen Saison außen vor.

„Ich bin froh, dass ich die Möglichkeit bekomme, regelmäßig in einer guten Liga zu spielen, was für mich sehr wichtig ist. Ich muss einfach hart arbeiten und versuchen, so viele Spiele wie möglich zu machen“, sagt der Schotte zu seiner neuen Aufgabe.

✍️ Welcome to PNE, @CalvinRamsay! 🤍



We are delighted to confirm Calvin Ramsay will join the club on a season-long loan from Liverpool.#pnefc