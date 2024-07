Klausel läuft heute ab: Der RB-Stand bei Olmo

Manchester City, der FC Barcelona, Atlético Madrid und der FC Bayern waren zuletzt allesamt bei Dani Olmo als mögliche nächste Karrierestation im Gespräch. Noch hat keiner der Klubs die Ausstiegsklausel des Offensivspielers von RB Leipzig gezogen. Bis zum heutigen Abend um 23:59 Uhr kann der 26-jährige Spanier noch für 60 Millionen Euro aus seinem bis 2027 datierten Vertrag ausstiegen.

Laut ‚Sky‘ ist es aber durchaus vorstellbar, dass die Interessenten nicht bis zur Frist Gebrauch von der Klausel machen. Grund für das Zögern der Vereine sei das insgesamt teure Gesamtpaket aus Ablöse, Unterschriftsbonus sowie dem zweistelligen Millionengehalt, womit das Gesamtvolumen für den Olmo-Deal schnell auf über 100 Millionen Euro steigt.

Angesichts der Verletzungshistorie des Europameisters kein kleines Risiko, welches aber sämtlichen Klubs bekannt sein dürfte. Alleine in der vergangenen Saison verpasste Olmo verletzungsbedingt 20 Partien und bestritt dadurch nur 25 Pflichtspiele (13 Torbeteiligungen). Grundsätzlich ist der Olmo-Abgang nach dem heutigen Ablauf der Klausel aber keinesfalls vom Tisch.

‚Sky‘ zufolge ist die gegenseitige Wertschätzung so groß, dass RB einen marktgerechten Preis für Olmo aufrufen würde, sofern ein adäquates Angebot auf dem Tisch liegt. Die in der Ausstiegsklausel verankerten 60 Millionen Euro dienen dem Bezahlsender zufolge als Orientierung für künftige Verhandlungen. Es bleibt abzuwarten, ob in den kommenden Stunden noch Bewegung in den Transferpoker kommt.