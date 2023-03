Neapel: Folgt Beto auf Osimhen?

Beto von Udinese Calcio ließ sich nach der Partie gegen den AC Mailand (3:1) hinsichtlich seiner Zukunft nicht in die Karten schauen. Angesprochen auf einen möglichen Wechsel zur SSC Neapel hielt sich der 25-jährige Torjäger bedeckt, ließ bei ‚Sky Italia‘ aber durchblicken, dass er sich mit einem Transfer beschäftigen wird: „Wenn ich eine gute Saison habe, schauen wir mal, was passiert. Wenn ich keine gute Saison habe, schauen wir trotzdem, was passiert.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der portugiesische Mittelstürmer gilt als potenzieller Nachfolger von Victor Osimhen bei Napoli. Osimhen könnte den Tabellenführer der Serie A im Sommer für eine Rekordablöse verlassen. Beto erzielte gestern gegen Milan sein neuntes Saisontor und steht dank starker Leistungen in der laufenden Spielzeit auch beim AC Florenz auf dem Zettel.

Lese-Tipp

Bayern-Stürmer: Ribérys Empfehlung