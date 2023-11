Serie A-Elite will Kiwior

Jakub Kiwior ist ein begehrter Mann in Italien. Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato haben sich mit der SSC Neapel, der AS Rom und dem AC Mailand gleich drei Serie A-Schwergewichte an den FC Arsenal gewandt. Das Klub-Trio befindet sich auf der Suche nach Abwehr-Verstärkungen und ist dabei auf den in Italien bestens bekannten Innenverteidiger aus Polen gestoßen.

Eineinhalb Jahre lang spielte Kiwior bei Spezia Calcio, ehe ihn die Gunners Anfang des Jahres gegen eine Ablöse von 25 Millionen Euro nach London lotsten. Aktuell muss sich der 23-Jährige zwar mit der Rolle des Ersatzspielers begnügen, doch ein Transfer kommt aktuell weder für ihn noch für Arsenal in Frage. Ohnehin ist die Zusammenarbeit noch bis Sommer 2028 angelegt.