Mehr wert als Antony? Mudryks irres Preisschild

Shakhtar Donetsk will mit Flügelstürmer Mykhaylo Mudryk (21) so richtig abkassieren. Die neueste Forderung des ukrainischen Champions League-Teilnehmers bewegt sich im dreistelligen Millionenbereich. „Wir schätzen Mudryk höher ein als Antony von Manchester United, und der hat 100 Millionen gekostet“, so Shakhtars stellvertretender Sportdirektor Carlo Nicolini gegenüber dem Fachportal ‚calciomercato.com‘.

Schon vor ein paar Wochen hatte sich Nicolinis Vorgesetzter Darijo Srna ähnlich geäußert: „Wenn er einen brasilianischen Pass hätte, wäre er 100 Millionen wert. Wenn ihn jemand haben will, wird er sehr viel Geld bezahlen müssen.“ Im Sommer pokerte noch Bayer Leverkusen intensiv um Mudryk (sechs Saisontore, sieben Assists), stieg ob der stetig ansteigenden Forderung der Ukrainer aber aus. Jetzt kommen wohl nur noch die reichsten Klubs Europas als Abnehmer in Frage.