PSG: Rafinha darf gehen

Für Rafinha könnte bei Paris St. Germain nach nur einer Saison wieder Schluss sein. ‚Sky Italia‘ berichtet, dass dem 28-jährigen Brasilianer mitgeteilt wurde, unter gewissen Bedingungen wechseln zu dürfen. Nach zahlreichen Starverpflichtungen muss der französische Branchenprimus seinen Kader wieder etwas verschlanken. Eine Leihe wäre dem Bericht zufolge eine mögliche Lösung.

An PSG ist Rafinha noch bis 2023 vertraglich gebunden. Der Bruder von Liverpool-Profi Thiago bekam in den ersten Pflichtspielen bereits zu spüren, dass er unter Cheftrainer Mauricio Pochettino nicht mehr oft zum Zug kommen wird. Am zweiten Spieltag gegen Racing Straßburg durfte Rafinha für zwei Minuten ran, in den anderen beiden Meisterschaftsspielen blieb er über die volle Spielzeit auf der Bank.