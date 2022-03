Schalke: Schröder äußert sich zur Ouwejan-Klausel

Rouven Schröder hat bekräftigt, dass der FC Schalke 04 im Sommer gern Thomas Ouwejan festverpflichten möchte. „Eine Option ist immer eine schöne Sache. Thomas fühlt sich hier absolut wohl, ist hier angekommen und voll akzeptiert. Das ist ja klar, dass der Verein alles dafür tut, das Bestmögliche rauszuholen“, erklärte der Schalker Sportdirektor auf der heutigen Pressekonferenz.

Unter der Anzeige geht's weiter

S04 kann Ouwejan im Sommer via Kaufoption über zwei Millionen Euro verpflichten. Sollte Schalke in die Bundesliga aufsteigen wird aus der Option eine Kaufpflicht in selber Höhe. Im Sommer holten die Königsblauen den 25-jährigen Linksverteidiger von AZ Alkmaar. Seitdem kommt Ouwejan auf drei Tore und acht Vorlagen in 24 Zweitliga-Spielen.