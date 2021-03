Großer Gehaltsverzicht: Hannover will Arp

Hannover 96 befasst sich mit einer Ausleihe von Fiete Arp. Nach Informationen der ‚Bild‘ hat der Zweitligist bereits bei den Beratern des Stürmers angefragt. Arp soll sich einen Wechsel nach Hannover vorstellen können, müsste dafür aber auf einen Großteil seines Gehalts verzichten.

Von den angeblichen fünf Millionen Euro pro Jahr blieben bei 96 wegen der angepeilten Gehaltsobergrenze wohl nur noch 500.000 Euro übrig, berichtet die ‚Bild‘. Denkbar auch, dass der FC Bayern einen Teil der Zahlungen übernehmen würde.

In München steht Arp noch bis 2024 unter Vertrag, bekommt seit seinem Wechsel im Sommer 2019 aber keinen Fuß in die Tür. Für die Profis spielte der 21-jährige Ex-Hamburger erst einmal, in dieser Saison ist Arp für das Drittliga-Team eingeplant (22 Spiele, drei Tore).