London-Urlaub: So will Chelsea Endrick überzeugen

Kaum ein europäischer Topklub, der noch nicht mit Endrick in Verbindung gebracht wurde. Naturgemäß mischt Real Madrid beim gerade erst 16-jährigen brasilianischen Ausnahmetalent mit, aber auch Paris St. Germain hat bereits den katarischen Shemagh in den Ring geworfen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der FC Chelsea will die beiden Nobelklubs nun ausstechen. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, haben die Blues für Endrick den „roten Teppich ausgerollt“. Demnach wurde die gesamte Familie des Teenagers nach London eingeladen und am Trainingsgelände hofiert.

Silva weg nach London ebnen

Mit von der Partie bei der Chelsea-Führung in Cobham südwestlich von London war auch Endrick-Landsmann und Seleção-Kapitän Thiago Silva. Der 109-fache brasilianische Nationalspieler sollte Werbung für seinen Arbeitgeber machen.

Seit dem London-Urlaub wähnt sich Chelsea in der Favoritenrolle, Real und PSG werden aber mit Sicherheit nicht locker lassen. Die Leistungsdaten des Stürmers sind einfach zu beeindruckend. In 169 Jugendspielen für Palmeiras erzielte Endrick 165 Tore. In seinen ersten sechs Profieinsätzen war er an vier Treffern direkt beteiligt.