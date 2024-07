Unterstützung für Flick: Barça holt Westermann

Ab sofort wird Heiko Westermann das Trainerteam des FC Barcelona verstärken. Der ehemalige deutsche Nationalspieler war bis zuletzt als Co-Trainer der U19-Nationalmannschaft beim DFB angestellt. Nun verabschiedet der Deutsche Fußballbund den Ex-Verteidiger in Richtung Katalonien.

Westermann war bereits zum Trainingsauftakt am Donnerstag in Barcelona anwesend. Dort will er mit Cheftrainer Hansi Flick künftig dafür sorgen, dass der prestigeträchtige Verein aus Spanien wieder an alte Erfolge anknüpfen kann.