Achterbahnfahrt: Thiaws perfekte Antwort

Hinter Malick Thiaw liegen ereignisreiche Tage. Am 25. Januar, knapp eine Woche vor Schließung des Wintertransferfensters, klopfte der AC Mailand beim Innenverteidiger von Schalke 04 an.

Doch das italienische Angebot über 6,5 Millionen Euro lehnte Schalke ab, Thiaw soll bis Sommer bleiben und dann womöglich teurer verkauft werden, zehn Millionen erhofft sich Schalke laut der ‚Sport Bild‘.

Grammozis knallhart

Aus der zweiten Liga zu einem der größten Klubs Europas: Klar, dass eine solche Möglichkeit einen 20-Jährigen nicht kaltlässt. Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis versuchte gleich gegenzusteuern.

Am Donnerstag sagte der Coach: „In dem Alter kann man dann ganz schnell glauben, dass man wegen eines Angebots von Milan von allein geht, dass man nicht mehr viel zu machen braucht. Aber dann wird es für ihn ganz schwer bei mir.“

Erst Bank, dann Siegtor

Diesen Worten ließ Grammozis dann auch gleich Taten folgen. Beim heutigen Zweitliga-Spiel gegen Jahn Regensburg saß Thiaw erstmals in der laufenden Saison nur auf der Bank – ausgerechnet direkt nach dem Milan-Angebot.

Und was macht der deutsche U21-Nationalspieler? Der kommt nach 62 Minuten für Salif Sané ins Spiel und köpft nur zehn Zeigerumdrehungen später aus Nahdistanz den 2:1-Siegtreffer für Königsblau.

Der krönende Abschluss einer neuntägigen Achterbahnfahrt für Thiaw. Das Thema Milan ist vorerst vom Tisch, auch die weiteren namhaften Interessenten muss er sich fürs erste aus dem Kopf schlagen.

Was zählt ist das Aufstiegsrennen mit Schalke. Und dabei leistete das Eigengewächs heute einen gewichtigen Anteil. Demnächst darf er dann sicherlich auch wieder in der Startelf mithelfen, S04 zurück in die Bundesliga zu bringen.