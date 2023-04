Wolfsburg-Gerüchte um Rebic: Das ist dran

Zuletzt keimten in Italien Gerüchte um einen Transfer von Ante Rebic zum VfL Wolfsburg auf. Die Wölfe seien gar der Favorit auf eine Verpflichtung des kroatischen Angreifers in Diensten des AC Mailands. Tatsächlich, so berichten die ‚Wolfsburger Allgemeine Zeitung‘ und die ‚Aller Zeitung‘, wurde der Name Rebic von der VfL-Klubspitze diskutiert.

Die Verantwortlichen sollen den Gedanken allerdings wieder verworfen haben. Rebic würde wohl eine zweistellige Millionenablöse kosten und sei damit zu teuer. Ein Transfer dieser Größenordnung passe nicht in die Philosophie, heißt es. Dass sich der Ex-Frankfurter mit seinen 29 Jahren im fortgeschrittenen Fußballeralter befindet, habe ebenfalls in die Überlegung mit reingespielt.

