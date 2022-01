Hoffenheim arbeitet an Kramaric-Verlängerung

Andrej Kramaric und die TSG Hoffenheim sind auf dem besten Weg, ihre bisher so erfolgreiche Zusammenarbeit auszudehnen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, laufen derzeit „intensive Verhandlungen“ über eine Ausdehnung des zum Saisonende auslaufenden Vertrags des Stürmers. Demnach spielen auch die jüngst festgezurrten Verlängerungen mit wichtigen Leistungsträgern eine Rolle in den Gedankenspielen des 30-Jährigen.

Nachdem vor einigen Tagen bekannt geworden war, dass Kramaric in Hoffenheim bleiben will, ist nun der nächste Schritt in Sachen Vertragsverlängerung gemacht. Kramaric kommt bisher auf 204 Einsätze für die Kraichgauer, in denen ihm 99 Treffer und 43 Vorlagen gelangen. Auf Treffer Nummer 100 wartet der Kroate nun aber schon seit 633 Minuten.