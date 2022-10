Modeste und der geplatzte BVB-Knoten: „Jeder hat die Erleichterung gespürt“

Auf diesen Moment hatte Anthony Modeste wochenlang gewartet. Als der Franzose am gestrigen Samstagabend in der vierten Minute der Nachspielzeit gegen den FC Bayern zum 2:2-Endstand einköpfte, war dem 34-Jährigen anzusehen, wieviel Last von dessen Schultern fiel. Für Modeste war es der erst zweite Treffer im zwölften Pflichtspiel für die Schwarz-Gelben – allerdings ein wichtiger.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich glaube, jeder hat die Erleichterung gespürt. Nicht nur bei Anthony Modeste, sondern die ganze Mannschaft“, sagte BVB-Coach Edin Terzic im Anschluss an die Partie, „das ganze Stadion hat sich mit Tony gefreut. Das war keine leichte Phase jetzt in den letzten Tagen und Wochen. Was Tony über sich lesen und hören musste, ist nicht leicht. Es ist für niemanden einfach. Aber wir haben ja gesagt, wir gehen da gemeinsam durch. Wir sind bereit, das zu ertragen.“

Gegen die Münchner beendete Modeste seine seit sieben Spielen anhaltende Torflaute. Zum ersten Mal brachte Terzic den Kopfballspezialist in der Bundesliga als Joker. Für den BVB-Trainer war jedoch noch ein anderer Aspekt ausschlaggebend dafür, dass Modeste bei den Schwarz-Gelben auf einem guten Weg ist.

„Das ist nicht selbstverständlich“

„Jeder spricht jetzt über das Tor, das er in der Nachspielzeit erzielt hat. Aber was für mich herausragend war“, fuhr Terzic weiter, „nach all dem, was gesagt und geschrieben wurde, wie viele Minuten er jetzt nicht getroffen hat. Seine erste Aktion war die, dass er es euch nicht zeigen wollte, sondern dass er den besser postierten Mitspieler gefunden hat und den Ball nochmal quer gespielt hat, sodass Youssoufa Moukoko den Anschlusstreffer erzielen konnte. Das ist nicht selbstverständlich für jemanden, der unbedingt Tore schießen möchte.“