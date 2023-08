Weg frei für Raya: Turner verlässt Arsenal

Matt Turner (29) verabschiedet sich vom FC Arsenal. Die Nummer zwei im Tor der Gunners wechselt zu Ligakonkurrent Nottingham Forest. Bei den Tricky Trees unterschreibt der US-Nationalkeeper einen Vertrag bis 2027. Dem Vernehmen nach werden bis zu zehn Millionen Euro Ablöse fällig. Turner war erst im vergangenen Jahr als Nachfolger für Bernd Leno (31) für rund 6,4 Millionen Euro aus den USA zu Arsenal gewechselt. Mit dem Verkauf schaffen die Londoner Platz für Wunsch-Nachfolger David Raya (27) vom FC Brentford.

Für die Londoner absolvierte Turner sieben Einsätze im FA Cup und der Europa League. Bei Nottingham wird der Amerikaner künftig die Nummer eins zwischen den Pfosten sein. „Es hat sich von Anfang an richtig angefühlt und ich bin froh, dass es geklappt hat“, sagt der Torhüter über seinen Wechsel, „als ich hörte, dass Interesse besteht, mich hierher zu holen, fühlte es sich für meine Familie richtig an, es fühlte sich richtig an, als mein Agent mit mir darüber sprach, und es fühlt sich im Moment wie der richtige Schritt für mich an.“