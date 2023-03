Bericht: Chelsea will Onana – Blues-Duo im Gegenzug zu Inter?

Für einige Zeit schien die Karriere von André Onana (26) in die völlig falsche Richtung zu laufen. Nach einer Dopingsperre verlor der Kameruner seinen Posten im Tor von Ajax Amsterdam, bei der WM überwarf er sich dann mit Nationaltrainer Rigobert Song (46), verließ vorzeitig das Lager der Mannschaft und kündigte an, nicht mehr für die Landesauswahl spielen zu wollen.

Doch mit starken Leistungen im Trikot von Inter Mailand hat sich André Onana wieder als einer der Toptorhüter im europäischen Klubfußball etabliert. Im Champions League-Achtelfinale gegen den FC Porto (1:0 & 0:0) waren es die Paraden des 26-Jährigen, die die Nerazzurri im Wettbewerb hielten. Das ist natürlich auch anderen Vereinen nicht verborgen geblieben.

Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, war der Chefscout des FC Chelsea bei Onanas Weltklasse-Leistungen gegen die Portugiesen anwesend, um den Torhüter zu beobachten. Denn bei den Blues schaue man sich nach einem neuen Keeper um, der den Kaderplatz von Edouard Mendy (31) einnehmen soll. Der ehemalige Welttorhüter hat die Freigabe, sich im Sommer einen neuen Klub zu suchen.

Onana sei Chelseas Wunschkandidat, um Mendy zu ersetzen. Inter stünde einem Verkauf des Kameruners durchaus offen gegenüber, denn die Nerazzurri haben mit finanziellen Problemen zu kämpfen und könnten eine Ablöse durchaus gebrauchen.

Drei Neue dank Onana-Ablöse?

40 Millionen Euro bringt die ‚Gazzetta dello Sport‘ ins Spiel. Diese Summe würde Inter dem Bericht zufolge auch teilweise gleich reinvestieren. Favorit auf die Onana-Nachfolge sei Guglielmo Vicario (26) vom FC Empoli, der in der laufenden Saison herausragende Leistungen zeigt – laut ‚understat.com‘ kassierte der Klub 12,71 Tore weniger als er es laut Expected Goals hätte tun sollen, absoluter Bestwert der Serie A.

In potenziellen Verhandlungen mit Chelsea wolle Inter zudem einen Spieler im Gegenzug nach Mailand lotsen. Die Nerazzurri sollen Interesse an Trevoh Chalobah (23) zeigen. Der Verteidiger verlängerte zwar erst im November bis 2028, kommt aber zuletzt nur noch unregelmäßig zum Einsatz. Inter wolle diesen Umstand nutzen, um den dreimaligen englischen U21-Nationalspieler von einem Wechsel zu überzeugen.

Ein zweiter Chelsea-Akteur, an dem die Mailänder Interesse haben, ist Pierre-Emerick Aubameyang (33). Der bei den Blues aussortierte Gabuner soll kommen, falls Inter nicht in der Lage ist, die Leihe mit Romelu Lukaku (29), der noch bis 2026 an der Stamford Bridge unter Vertrag steht, noch einmal zu verlängern. Auf die Inter-Verantwortlichen warten also geschäftige Wochen.