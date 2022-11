BVB: Kehl rechnet mit Mannschaft ab

Sebastian Kehl hat nach der gestrigen 2:4-Schlappe gegen Borussia Mönchengladbach deutliche Worte gefunden. „Man geht in die Halbzeit, man hat eigentlich das Gefühl, dass man wieder dran ist. Und dann dauert es 40 Sekunden, um das vierte Gegentor zu kriegen. Dann muss man sagen, waren wir in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr gut genug“, so das Urteil des Sportdirektors gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor allem die desolate Defensive bekommt ihr Fett weg. Kehl: „Wenn man sich die Gegentore anschaut, wird man sehen, dass es zu wenig ist. Auch wie wir das vierte Tor verteidigen. Und das ist etwas, was wir nicht verstehen. Wir sensibilisieren in der Halbzeit, man hatte auch das Gefühl, jeder weiß, dass wir dieses Spiel heute noch drehen können. Und dann gehen wir so raus und schenken es her. Da fehlt mir, ehrlich gesagt, auch gerade der Ansatz, weil: Das ist nicht zu erklären. Und da muss sich jeder an die eigene Nase fassen.“