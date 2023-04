BVB: Schneller Njinmah-Deal?

Borussia Dortmund steht womöglich vor der Festverpflichtung von Justin Njinmah. Ingo Preuß, Manager der Dortmunder Drittliga-Mannschaft, bestätigt gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘, dass es noch in dieser Woche zum Abschluss eines Transfers kommen könnte.

Njinmah ist von Werder Bremen an den BVB verliehen und kann per Option für einen hohen sechsstelligen Betrag gekauft werden. „Wir würden Justin gerne halten“, sagt Preuß über den 22-jährigen Stürmer, der zuletzt neun Scorerpunkte in neun Spielen sammelte und auch schon im Profikader von Edin Terzic auftauchte.

