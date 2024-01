Nmecha, Adeyemi & Co.: Die BVB-Personalien fürs Trainingslager

Borussia Dortmund will auch seine rekonvaleszenten Profis im Trainingslager auf die Rückrunde vorbereiten. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, werden Felix Nmecha, Julian Ryerson und Karim Adeyemi am Mittwoch mit nach Marbella fliegen und dort an ihren Comebacks arbeiten.

Nicht mit von der Partie sind dagegen Ramy Bensebaini und Sébastien Haller, die ihre Nationalmannschaften beim Afrika-Cup repräsentieren. Aufgefüllt wird das Aufgebot mit den Nachwuchskräften Ole Pohlman, Samuel Bamba, Guille Bueno, Hendry Blank, Antonios Papadopoulos und Paris Brunner.