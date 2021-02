S04: Huntelaar fehlt – Bentaleb in der Startelf?

Klaas-Jan Huntelaar wird dem FC Schalke auch bei der morgigen Partie gegen Union Berlin (18:30 Uhr) nicht zur Verfügung stehen. Trainer Christian Gross bestätigte auf der Pressekonferenz vor dem Spiel, dass der 37-jährige Mittelstürmer weiterhin mit Wadenproblemen zu kämpfen hat.

Huntelaar verpasst damit bereits fünf von sechs möglichen Schalke-Spielen. Lediglich gegen Werder Bremen (1:1) kam der Winterneuzugang zu einem zehnminütigen Kurzeinsatz. Zurück im Kader ist dagegen der im November aussortierte Nabil Bentaleb. „Er freut sich, wieder dabei zu sein. Er hat hart an sich gearbeitet und wird im Kader sein. Es kann auch sein, dass er direkt von Beginn an spielt“, so Gross