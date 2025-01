TSG holt Torjäger Orban

„Er ist ein schneller, kraftvoller Spieler. Er kann sehr effektiv sein, wenn er in eine gute Position gebracht wird“, sagt der französische FT-Korrespondent Aurélien Macedo von Foot Mercato über Gift Orban. Das wird der Torjäger ab sofort in der Bundesliga unter Beweis stellen.

Der 22-jährige Nigerianer war erst im Januar 2024 für 14 Millionen Euro von der KAA Gent zu Olympique Lyon gewechselt, schließt sich nach nur einem Jahr in Frankreich nun aber der TSG Hoffenheim an. Im Kraichgau erhält Orban einen langfristigen Vertrag.

Für Furore gesorgt hat Orban allen voran zu seiner Zeit in Belgien, wo er vor allem auf europäischer Ebene Tore wie am Fließband erzielte. In 16 Spielen schoss er dort 14 Treffer. International sorgte er für Schlagzeilen, als er im März 2020 beim 4:1 gegen Basaksehir FK binnen 204 Sekunden drei Tore und damit den schnellsten Hattrick aller Zeiten im Europapokal erzielte.

„Er ist ein Spieler, der für das direkte, schnelle Spiel gemacht ist. Da kommen ihm die Bundesliga und der Europapokal entgegen“, so Macedo. In Sinsheim wird der Stürmer sehnlichst erwartet, in vorderster Linie konnten Mergim Berisha (26), Adam Hlozek (22), Haris Tabakovic (30) und der junge Max Moerstedt (18) vor der Winterpause nur selten glänzen.