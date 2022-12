St. Pauli verpflichtet Saad

Der FC St. Pauli verstärkt seine Offensive. Elias Saad wechselt von Eintracht Norderstedt aus der Regionalliga Nord an das Millerntor. Der 22-Jährige sagt über seinen Wechsel: „Ich bin sehr glücklich, künftig beim FC St. Pauli zu spielen. Als Hamburger Jung kenne ich den Verein, seit ich klein bin. Der Verein hat gezeigt, dass er Talenten das Umfeld und die Möglichkeit bietet, weiterzukommen. Mit dem Profi-Vertrag geht für mich ein Traum in Erfüllung. Nun peile ich die nächsten Ziele an, dazu gehört, bei einem Spiel am Millerntor für den FC St. Pauli aufzulaufen.“

In der laufenden Spielzeit der Regionalliga Nord kommt Saad in 16 Spielen auf 13 Torbeteiligungen (zehn Tore, drei Vorlagen). Der Linksfuß kann sowohl die linke als auch die rechte Außenbahn bekleiden und soll bei den Kiezkickern an den Profi-Bereich herangeführt werden.