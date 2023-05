Kostspielige Lösung: Gladbach nimmt neuen Stürmer ins Visier

Noch ist unklar, wer in der nächsten Saison für Borussia Mönchengladbach auf Torejagd gehen wird. Einen geeigneten Kandidaten haben die Verantwortlichen am Niederrhein offenbar in der Ligue 1 ausfindig gemacht. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge steht Habib Diallo auf der Wunschliste der Fohlen.

Der 27-Jährige trägt derzeit das Trikot von Racing Straßburg und schoss für den derzeitigen Tabellen-14. in 32 Partien 17 Tore. Insgesamt war er für Straßburg in 98 Spielen an 43 Treffern direkt beteiligt (38 Tore, fünf Vorlagen). Wie das Portal ‚Team Football‘ berichtet, genießt Diallo in den Transferplanungen der Gladbacher Priorität. Er sei „oft“ gescoutet worden.

Einen Haken gibt es jedoch: Eine Verpflichtung des senegalesischen Nationalspielers könnte teuer werden. ‚Team Football‘ führt aus, dass Racing eine Ablösesumme von 15 Millionen Euro vorschwebt. Zudem zeige auch Stade Rennes Interesse an dem Rechtsfuß. Beiden Klubs könnte zugutekommen, dass Straßburg bereits einen Nachfolger an der Angel habe. Vertraglich ist Diallo noch bis 2025 gebunden.

Neues zu Alvero

Hinter eine andere Personalie könnte die Borussia unter Umständen zeitnah einen Haken machen. Laut der ‚Bild‘ intensiviert der Bundesligist seine Bemühungen um Skelly Alvero (21) vom FC Sochaux. Die ‚L‘Équipe‘ brachte den 2,02 Meter großen Sechser in der vergangenen Woche bei Gladbach, dem 1. FSV Mainz 05 und Olympique Lyon ins Gespräch.