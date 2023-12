Bundesliga-Flirt Vazquez nach England?

Brandon Vazquez könnte im Winter in die Premier League wechseln. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, zeigt der FC Brentford Interesse an dem Stürmer von Cincinnati. Die Bees suchen, unabhängig von der Zukunft von Ivan Toney (27), eine weitere Ergänzung für die Offensive. Vazquez sei einer der Namen, über den die Engländer nachdenken.

Im zurückliegenden Sommer wurde Vazquez hierzulande mit Borussia Mönchengladbach und der TSG Hoffenheim in Verbindung gebracht. Ein Transfer kam nicht zustande. Dem ‚Telegraph‘ zufolge beobachten aber immer noch einige, namentlich jedoch nicht genannte, Klubs aus der Bundesliga die Entwicklung des 25-Jährigen. Auch Real Betis zeige Interesse an dem US-Amerikaner. Für Cincinnati erzielte Vazquez in 127 Partien 43 Tore.