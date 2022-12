„Haaland-Bedingung“: Endricks Forderung an Real

Das brasilianische Ausnahmetalent Endrick ist einer der am heißesten gehandelten Spieler auf dem Transfermarkt. Auch wenn der 16-Jährige erst 2024 zu seinem 18. Geburtstag wechseln darf, gibt es schon jetzt ein Hauen und Stechen um seine Gunst.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die ‚Marca‘ berichtet, dass die Entourage des Megatalents in Gesprächen mit Real Madrid verdeutlicht hat, man würde einen Wechsel zu den Königlichen nur dann in Betracht ziehen, wenn Real von einer Verpflichtung von Erling Haaland absieht. Der Norweger wechselte erst im Sommer von Borussia Dortmund zu Manchester City, hat dem Vernehmen nach aber für den Sommer 2024 eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag verankert.

Lesen

Nottingham vollzieht ersten Wintertransfer

Endrick und seine Berater würden es als problematisch empfinden, wenn Haaland im selben Team aufläuft. Ausreichend Spielzeit zur Entwicklung wäre dann voraussichtlich nur schwer zugänglich für den Brasilianer. Neben Real buhlt unter anderem auch Erzrivale FC Barcelona um den blutjungen Stürmer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hohes Gehalt & Verletzungen

Dass Real schon seit längerem mit einem Auge auf Haaland schielt, ist angesichts der Situation um Karim Benzema kein Wunder. Der Franzose wird in zwei Wochen 35 Jahre alt und spielt höchstwahrscheinlich nur noch bis 2024 für Real. Ein Nachfolger wird benötigt, Haaland wird 2024 24 Jahre und wäre somit im besten Alter.

Allerdings gibt es auch Zweifel am Superstar der Citizens. Zum einen bezieht Haaland ein stolzes Gehalt, dem Bericht zufolge eine Million Euro pro Woche. Zum anderen hatte Haaland in der Vergangenheit immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, die ihn kurz- oder mittelfristig außer Gefecht setzten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gut möglich, dass Real deshalb von einem Kauf absieht und sich vollends auf Endrick fokussiert. Der hochveranlagte Mittelstürmer hat eine Ausstiegsklausel über 60 Millionen Euro in seinem Vertrag. Gehaltstechnisch würde er bei seinem ersten großen Wechsel nach Europa deutlich weniger Kosten als Haaland verursachen.