Endo blickt auf Liverpool-Transfer zurück

Mittelfeldspieler Wataru Endo sieht sich mit seinem Sommer-Transfer zum FC Liverpool bestätigt. „Ich habe mir gesagt, dass ich immer noch eine Chance auf ein Top-Topteam habe“, erzählt der 30-jährige Japaner im Gespräch mit ‚Sky Sports‘, „ich bin nicht mehr jung, alle Topteams wollen junge, schnelle Spieler verpflichten. Aber ich dachte, wenn ihnen das nicht gelingt, setzen sie vielleicht auf einen erfahrenen. Und genau das ist passiert.“

Tatsächlich kam der 20 Millionen Euro schwere Transfer vom VfB Stuttgart zum FC Liverpool für viele recht überraschend, auch wenn Endo bei den Schwaben Kapitän und absoluter Leistungsträger war. Die Spielanteile in der Premier League halten sich bislang in Grenzen, länger fallen die Einsätze in den Pokalwettbewerben aus. Insgesamt elf Pflichtspiele (ein Tor, eine Vorlage) stehen bis hierhin zu Buche.