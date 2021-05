Schalke bekräftigt Grammozis-Bekenntnis

Dimitrios Grammozis soll auch in der kommenden Saison beim FC Schalke an der Seitenlinie stehen. Sportvorstand Peter Knäbel sagte bei ‚Sky‘, der 42-Jährige sei „ein hervorragender Fachmann und Trainer. Für uns ist in der Gesamtbetrachtung das Resultat, dass wir definitiv die feste Absicht haben, mit Dimitrios weiterzumachen.“

Grammozis hatte Anfang März auf Schalke angeheuert, von acht Partien gingen seitdem sechs verloren. Am gestrigen Samstag verloren die Königsblauen nach einer 2:0-Führung noch mit 2:4. Grammozis besitzt beim Absteiger aus Gelsenkirchen einen Vertrag bis 2022.