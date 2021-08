Lingard schielt auf United-Abschied

Jesse Lingard würde Manchester United auf der Zielgeraden des Sommertransfermarkts am liebsten noch verlassen. Laut einem Bericht der ‚Times‘ rechnet der Offensivmann nicht damit, in der Gunst von Trainer Ole Gunnar Solskjaer noch wesentlich aufzusteigen.

In der vergangenen Saison spielte Lingard auf Leihbasis für West Ham United und blühte dort regelrecht auf. Neun Treffer und fünf Assists sammelte der 28-Jährige in 16 Ligapartien. Sein Vertrag bei den Red Devils läuft noch rund ein Jahr, aktuell drängt sich allerdings kein Interessent so richtig auf.