Bayern-Abgang: Plant Sabitzer anders?

Obwohl Marcel Sabitzer schon seit seiner Kindheit großer FC Bayern-Fan ist, wollte seine Karriere beim Rekordmeister nicht so recht in die Gänge kommen. Mitunter war auch das ein Grund für den Österreicher, in der Rückrunde der vergangenen Saison auf Leihbasis für Manchester United aufzulaufen. In diesem Sommer standen die Zeichen bislang dann deutlich auf endgültige Trennung.

Entgegen ‚Sky‘-Berichten, die besagten, Sabitzer wolle die Bayern verlassen, hegt der Rechtsfuß laut dem ‚Corriere dello Sport‘ andere Pläne. Die italienische Tageszeitung berichtet, der 29-Jährige würde sehr gerne in München bleiben, um sich bei den Bayern doch noch durchsetzen. Unter Thomas Tuchel durfte Sabitzer bisher noch nicht ran, der Coach wurde während der United-Leihe des 71-fachen Nationalspielers installiert.

Und genau hier will Sabitzer wohl ansetzen. In den nächsten Tagen sollen Gespräche zwischen dem Trainer und dem Mittelfeldspieler stattfinden, um Tuchels Pläne mit oder eben ohne Sabitzer zu erörtern. Bisher war Sabitzer dem Vernehmen nach klarer Verkaufskandidat an der Säbener Straße. Die Einnahmen durch einen Transfer und die Einsparungen in puncto Gehalt wären wichtig für die Bayern, um den mittelgroßen Kaderumbruch um Stars wie Min-jae Kim (26) oder Harry Kane (29) gegenzufinanzieren.

Roma im Wartemodus

Als größter Interessent für Sabitzer galt bislang die AS Rom. José Mourinho würde den flexiblen Profi, der noch bis 2025 an die Bayern gebunden ist, gerne unter seine Fittiche nehmen. Laut ‚kicker‘ können die Giallorossi aber erst einen konkreten Vorstoß wagen, wenn durch Spielerverkäufe Einnahmen generiert wurden. Das könne dem Bericht zufolge bis Anfang August dauern.

Bis dahin werden sich auch Sabitzer und Tuchel ausgetauscht haben. Gut möglich, dass Sabitzer seine Pläne ändert und sich etwas intensiver mit einem Wechsel beschäftigt. Durch die Verpflichtung seines ehemaligen RB-Kollegen Konrad Laimer (26) wird die Luft im zentralen Mittelfeld beim Rekordmeister nämlich noch dünner.