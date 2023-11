Potocnik-Affäre: Köln droht nächste Klage

Der Rechtsstreit zwischen dem 1. FC Köln und NK Olimpija Ljubljana geht in die nächste Runde. Nachdem der Bundesligist am gestrigen Dienstag gegen drei Vertreter des slowenischen Erstligisten Strafanzeige wegen versuchten Betrugs gestellt hat, reagiert laut ‚kicker‘ nun Ljubljana seinerseits auf die Vorwürfe. Demnach hat der Klub nun vor, gegen die Kölner wegen Verleumdung vorzugehen.

Die Geißböcke hatten am gestrigen Dienstag in einer Mitteilung erklärt, dass „NK Olimpija Ljubljana auf Grundlage falschen Tatsachenvortrags versucht, eine ungerechtfertigte Schadenersatzhöhe zugesprochen zu bekommen“. Die Slowenen fordern in der Affäre um den Wechsel von Nachwuchsstürmer Jaka Cuber Potocnik eine Transferentschädigung von 2,5 Millionen Euro. Die FIFA gab Ljubljana zunächst Recht und sprach eine Sperre von zwei Transferperioden aus. Wegen eines Einspruchs beim CAS ist diese aber zunächst ausgesetzt. Im Dezember wird das endgültige Urteil vom internationalen Sportgerichtshof erwartet.