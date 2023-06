8-Millionen-Offerte für Jovic

Galatasaray will sich beim AC Florenz bedienen. Nach Informationen des Journalisten Kaya Temel hat der amtierende türkische Meister Mittelstürmer Luka Jovic (26) einen Dreijahresvertrag mit einem Gehalt in Höhe von drei Millionen Euro pro Saison angeboten. Der ehemalige Frankfurt-Spieler sei mit der Offerte einverstanden. Zudem habe Galatasaray der Fiorentina acht Millionen Euro Ablöse in Aussicht gestellt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vertraglich ist Jovic, der erst vergangenes Jahr ablösefrei von Real Madrid in die Serie A gewechselt war, noch ein Jahr an seinen derzeitigen Arbeitgeber gebunden. Es besteht aber beidseitig eine Option zur Verlängerung um zwei Jahre. Nach einer persönlich sehr erfolglosen Zeit bei den Königlichen ist der Serbe in der abgelaufenen Saison wieder in Form gekommen. In 50 Spielen war Jovic an 18 Toren direkt beteiligt.

Lese-Tipp

England, Türkei oder Deutschland: Maitland-Niles im Fokus