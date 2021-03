Eintracht: Auch Boldt ein Kandidat

Eintracht Frankfurt beschäftigt sich auf der Suche nach einem neuen Sportchef offenbar auch mit Jonas Boldt. Die ‚Frankfurter Rundschau‘ zählt den Funktionär des Hamburger SV zu den „Aspiranten“ auf die Nachfolge von Fredi Bobic. Zudem bestätigt die Lokalzeitung die Gerüchte um Christoph Spycher.

Die SGE muss sich in der Sportlichen Leitung wohl neu aufstellen. Bobic verkündete am gestrigen Dienstag öffentlich, dass er die Hessen zum Saisonende verlassen möchte. Die Eintracht will ihren Sportchef, dessen Vertrag noch bis 2023 läuft, aber nicht ohne eine Ablösesumme gehen lassen. Hertha BSC gilt möglicher neuer Klub des 49-Jährigen. Auch Manchester United soll Interesse haben.