Barça: 60 Millionen für Roberto

In den Personalplanungen des FC Barcelona für das kommende Transferfenster spielt die Zukunft von Allrounder Sergi Roberto eine große Rolle. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, liegt die Ablöseforderung der Blaugrana für mögliche Abnehmer des 29-Jährigen, dessen Vertrag 2022 ausläuft, bei rund 60 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Roberto spielt bereits seit 2006 in Barcelona. Mit Neuzugang Sergiño Dest duelliert er sich um einen Stammplatz in der Defensive. Für den aktuell an einer Muskelverletzung laborierenden Rechtsfuß, stehen in dieser Saison acht Ligaeinsätze zu Buche, in denen er ein Tor schoss und zwei weitere auflegte.