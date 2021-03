DFB-Comeback für Younes?

Amin Younes darf sich Hoffnungen auf eine baldige Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft machen. „Amin Younes ist wirklich wieder sehr im Kommen, er ist absolut ein Thema für uns, ob für die EM oder schon im März“, so Bundestrainer Joachim Löw im Interview mit dem ‚kicker‘. Younes war im Sommer auf Leihbasis von der SSC Neapel zu Eintracht Frankfurt gewechselt. Dort ist er Leistungsträger und kommt auf sechs direkte Torbeteiligungen in 18 Spielen.

Löw analysiert die Situation des 27-Jährigen: „Er hat beim Confed-Cup 2017 einen positiven Eindruck bei uns hinterlassen, danach stagnierte er in seiner Entwicklung aus verschiedenen Gründen. Jetzt genießt er wieder das Vertrauen seines Trainers und zahlt das mit Leistung zurück. Er ist ein Spieler, der etwas Besonderes hat, der mit seiner Spielweise eine ganze Abwehr aufreißen und den Unterschied ausmachen kann.“