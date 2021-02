Gray begründet Bayer-Wechsel

Der Schritt, seine Heimat zu verlassen und zu Bayer Leverkusen zu wechseln, war für Demarai Gray ein schwieriger. „Diese gewohnte Umgebung zu verlassen, war nicht einfach. Ich bin jedoch zu dem Schluss gekommen, dass ich raus aus meiner Komfort-Zone muss, um den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu machen“, erklärt der Neuzugang von Leicester City gegenüber klubeigenen Medien, „ich habe die Herausforderungen Bayer Leverkusen und Deutschland sehr bewusst angenommen. Ich hätte auch in England bleiben können, Angebote gab es.“

Ein halbes Jahr vor Vertragsende verließ Gray im Januar die Foxes in Richtung Werkself. Bei seinem Debüt am vergangenen Samstag gegen den VfB Stuttgart (5:2) traf der 24-Jährige nach seiner Einwechslung. „Der Verein und seine Philosophie gefallen mir. Junge Spieler bekommen hier eine Chance, und bei Peter Bosz hatte ich sofort ein gutes Gefühl. Wir haben zweimal miteinander telefoniert. Seine Philosophie ist großartig. Er will, dass seine Mannschaften immer den Ball haben, durch ein gutes Positionsspiel sollen die Angreifer in Abschlusssituationen gebracht werden“, so Gray.