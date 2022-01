Rincón wechselt nach Genua

Tomás Rincón verlässt den FC Turin ein halbes Jahr vor seinem Vertragsende. Den ehemaligen HSV-Profi zieht es innerhalb der Serie A zu Sampdoria Genua.

Für den 33-jährigen Kolumbianer ist es nach dem FC Genua, Juventus Turin sowie dem FC Turin bereits die vierte Station in Italien. In der laufenden Saison kam der Abräumer nur siebenmal in der Liga zum Einsatz und erhofft sich bei Sampdoria eine bedeutendere Rolle.