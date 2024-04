Bayern mit starkem Remis in London | Die Flügel glänzen, einmal Note 5

Die Anfangsphase gehörte den Gästen, doch zu Chancen kamen die Bayern nicht. So war es Arsenal vorbehalten, den ersten Treffer des Abends durch Bukayo Saka (12.) zu erzielen. Kurz darauf hätte Ben White (16.) freistehend zum 2:0 erhöhen müssen, doch der Verteidiger schoss Manuel Neuer direkt an.

Der Ausgleich durch Serge Gnabry (18.) fiel dann ausgerechnet, als die Gunners den Druck auf die Bayern weiter erhöhten. Nach einem klasse Solo kam Sané durch Saliba im Strafraum zu Fall (29.). Den zurecht gegebenen Strafstoß verwandelte Harry Kane zum 2:1 (32.). Bis zum Halbzeitpfiff ging es hin und her, beide Mannschaften spielten sich Chancen heraus. Ein weiterer Treffer fiel aber nicht mehr.

Viele Fouls, wenig Fußball

Der zweite Durchgang war in den ersten Minuten weniger durch erstklassigen Fußball als durch eine äußerst robuste Gangart geprägt. Viele Fouls unterbrachen den Spielfluss immer wieder. Die Bayern standen aber sehr viel stabiler in der Defensive und verteidigten organisierter. Den Ausgleichstreffer durch den eingewechselten Leandro Trossard (76.) konnten das Münchner Team aber nicht im Kollektiv verhindern.

In den Schlussminuten riss der deutsche Rekordmeister das Zepter wieder mehr an sich. Ein gefährlicher Freistoß (87.) für die Bayern wenige Minuten vor dem Ende lieferte aber keinen Grund zur Nervosität bei den Londonern. Kurz darauf dribbelte Musiala von der linken Seite in die gefährliche Zone. Die Hereingabe beförderte Coman aber nur an den Pfosten (90.).

Torfolge

1:0 Saka (12.): Davies verliert den Zweikampf auf der Außenbahn gegen Saka. Der bricht durch, bekommt den Ball im Sechzehner in Flippermanier von White zurück und schließt in alter Arjen Robben-Manier ins lange Eck ab. Neuer macht sich lang, kommt aber nicht an die Kugel.

1:1 Gnabry (18.): Riesen-Missverständnis zwischen Keeper Raya und Gabriel. Der Ball landet bei Sané im Mittelfeld. Sané spielt einen tollen Steckpass auf den einlaufenden Goretzka, der leitet die Kugel weiter auf Gnabry in den Strafraum. Und Bayerns Nummer sieben schließt zum Ausgleich ins gegnerische Netz ab.

1:2 Kane (32.): Sané dreht über die rechte Flanke den Turbo auf, dribbelt in den Sechzehner und wird von Saliba gefoult. Sofort zeigt Schiedsrichter Nyberg auf den Punkt. Für Kane aus elf Metern reine Formsache. Der Engländer verlädt Raya und trifft ohne Probleme.

2:2 Trossard (76.): Jesus dribbelt in den Strafraum der Bayern. Die enge Ballführung des Brasilianers ermöglicht es nicht den Bayern einzugreifen. De Ligt rutscht vorbei, Goretzka kommt nicht in den Zweikampf. Dann schiebt Jesus auf Trossard rüber und der kommt aus acht Metern zum Abschluss. Keine Chance für Neuer.

Die Bayern-Stars in der Einzelkritik

Tor

Manuel Neuer: Stand nach einer Viertelstunde gegen White exzellent und verhinderte ein mögliches 0:2. Außer einer kleinen Unsicherheit bei einer scharf hereingespielten Ecke in Halbzeit eins ein sicherer Rückhalt.

Abwehr

Joshua Kimmich: Hielt seine Seite sauber, die meisten Arsenal-Angriffe liefen über die Seite von Davies. Strukturiert, seriöses Passspiel und dosiertes Einschalten in die Offensive. Ließ Martinelli kaum Möglichkeiten, um zu glänzen.

Matthijs de Ligt: Hatte etwas weniger Probleme zu Beginn als Nebenmann Dier, benötigte aber auch etwas Zeit, um seinen vollen Fokus zu finden. Anschließend aber sehr präsent und warf sich in jedes Duell. So auch beim zweiten Gegentor, schlitterte aber am ballführenden Jesus vorbei und war aus dem Szene.

Eric Dier: Viele Unsicherheiten in der Anfangsphase, stabilisierte sich aber mit der Zeit. Ließ sich nicht auf Spielereien ein und knüppelte die Kugel auch mal unkonventionell hinten raus.

Alphonso Davies : Handelte sich sehr früh die Gelbe Karte (10.) ein, musste daraufhin in den Zweikämpfen gegen den flinken Bukayo Saka höllisch aufpassen. Hatte seinen Anteil am 0:1, wurde auch anschließend auf seiner Seite immer wieder überspielt. Zeigte technische Mängel und hatte ab und an Probleme bei der Ballbehandlung. Definitiv kein guter Auftritt des Kanadiers.

Mittelfeld

Konrad Laimer: Spulte einige Kilometer ab, war gegen den Ball sehr aktiv. Verursachte mit einem Foul in der 59. Minute einen Freistoß direkt vor dem eigenen Strafraum, Arsenal vergab die gute Möglichkeit aber kläglich. Ansonsten sehr wichtig, um die Zwischenräume zu schließen. Erfüllte seine Aufgabe als Arbeiter im Mittelfeld herausragend.

Leon Goretzka: Lieferte den Assist zum Ausgleichstreffer in der ersten Halbzeit. War physisch präsent und konnte sich in den Zweikämpfen gegen aggressive Engländer behaupten. Beim zweiten Gegentor zu halbherzig, hätte das Abspiel von Jesus auf Trossard verhindern können.

Leroy Sané: Sehr gutes Spiel in der ersten Halbzeit. Leitete den ersten Bayern-Treffer ein und holte den Elfmeter zum zweiten Tor heraus. Blieb im zweiten Durchgang ein Aktivposten. Bis zur Auswechslung nach 66 Minuten einer der besten Bayern-Akteure.

Jamal Musiala: Startet gut in den ersten Minuten, musste anschließend das Rampenlicht aber anderen Akteuren überlassen. Wurde stets gedoppelt, um seine starken Dribblings zu unterbinden. Besorgte mit Coman fast noch den Siegtreffer in der 90. Spielminute. Keine gute Leistung des Ausnahmespielers.

Serge Gnabry: Traf zum wichtigen 1:1-Ausgleichstreffer in der ersten Halbzeit. War ansonsten stets sehr aktiv. In der zweiten Hälfte nicht mehr ganz so auffällig. Musste dann verletzungsbedingt in der 70. Spielminute das Feld verlassen.

Angriff

Harry Kane: Hatte Probleme Bindung zum Spiel zu bekommen, war aber spätestens nach seinem souveränen Tor vom Elfmeterpunkt insbesondere in den Zweikämpfen voll auf der Höhe. Man merkte ihm an, dass ein Spiel gegen Arsenal für ihn als ehemaligen Tottenham-Spieler etwas Besonderes ist.

Die Noten für den FC Bayern

Eingewechselt:

66‘ Kingsley Coman (3) für Sané

70‘ Raphaël Guerreiro (3,5) für Gnabry