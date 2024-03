Wolfsburg verkündet Hasenhüttl-Verpflichtung

Ralph Hasenhüttl ist der neue Cheftrainer des VfL Wolfsburg. Das gibt der Bundesligist am heutigen Sonntagnachmittag offiziell bekannt. Der 56-Jährige unterschreibt einen langfristigen Vertrag in der Autostadt und wird am Dienstag erstmals das Training leiten.

Für den Österreicher ist es die erste Station seit seinem Aus beim FC Southampton im November 2022. Die Saints betreute Hasenhüttl ab 2018 für rund vier Jahre. In der Bundesliga coachte er bereits den FC Ingolstadt und RB Leipzig.

In Wolfsburg folgt Hasenhüttl auf Niko Kovac, der am heutigen Sonntag entlassen wurde. Am gestrigen Samstag verloren die Wölfe mit 1:3 gegen den FC Augsburg und rutschten in der Tabelle dadurch auf Platz 14 ab.