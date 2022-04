Modric und Real: Details stehen

Real Madrid und Luka Modric haben sich offenbar auf Modalitäten für eine Vertragsverlängerung geeinigt. Während die beteiligten Parteien zuletzt immer wieder betonten, dass die Verlängerung des kroatischen Mittelfeldregisseurs nur noch Formsache sei, berichtet die ‚as‘ nun von einer Übereinkunft, den Kontrakt bis 2023 zu verlängern und mit einer Option für eine weitere Saison zu ergänzen.

Sollte Modric also in der kommenden Spielzeit eine bestimmte Anzahl an Spielen absolvieren, würde sich das Arbeitspapier automatisch bis 2024 erweitern. Der Weltfußballer von 2018 spielt seit 2012 für die Königlichen und geht in der nächsten Saison in sein elftes Jahr im Trikot der Blancos.