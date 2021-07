Gerücht: HSV und Schalke buhlen um Nalic

Adi Nalic von schwedischen Topklub Malmö FF könnte es nach Deutschland verschlagen. Wie das Portal ‚fotbolldirekt.se‘ berichtet, zeigen der Hamburger SV und Schalke 04 ernsthaftes Interesse an dem offensiven Mittelfeldspieler. Angebote sollen jedoch bislang noch nicht eingegangen sein. Der 23-Jährige ist vertraglich noch bis 2022 an die Schweden gebunden.

In der laufenden Spielzeit kam Nalic bisher zu zehn Einsätzen, in denen ihm zwei Tore und ein Assist gelangen. Der 1,90 Meter große Spielmacher pendelt dabei immer wieder zwischen Startelf und Auswechselbank. Mit Malmö rangiert der zweimalige Nationalspieler Bosnien-Herzegowinas zurzeit auf dem zweiten Tabellenplatz, punktgleich mit dem Spitzenreiter Djurgardens IF.