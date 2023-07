Mainz: Bell spricht über Wechsel

Bislang haben der FSV Mainz 05 und Stefan Bell noch nicht über eine Vertragsverlängerung gesprochen. „Richtig konkrete Gespräche gab es noch nicht. Aber wir werden uns in den nächsten Wochen sicher mal unterhalten. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir uns noch mal einig werden“, so der 31-Jährige gegenüber dem ‚kicker‘.

Mit einem Karriereende und einem Tapetenwechsel setzt sich der Innenverteidiger vorerst nicht auseinander: „Aufzuhören ist momentan keine Option, solange es mir körperlich gutgeht. Mit Wechselgedanken habe ich mich bisher auch nicht befasst. Meine Priorität liegt ganz klar in Mainz, so ehrlich kann ich sein.“ An die 05er, für deren Profiteam Bell bislang 279 Mal die Schuhe schnürte, ist er noch bis 2024 gebunden.

