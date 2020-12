Brighton: Zwei Top-Klubs an Bissouma dran

Yves Bissouma ist offenbar auf dem Radar vom FC Arsenal und dem FC Liverpool gelandet. Laut ‚talkSPORT‘ zeigen sowohl die Gunners als auch die Reds Interesse an dem 24-Jährigen, der aktuell in Diensten von Brighton & Hove Albion steht. Demnach loten beide Klubs momentan die Möglichkeit eines Winter-Transfers aus.

Der zentrale Mittelfeldspieler spielt eine starke Saison und ist einer der Leistungsträger der Seagulls. In neun Einsätzen gelang Bissouma ein Treffer. In England wird der Rechtsfuß vor allem für seine Dynamik geschätzt, treibt im Stile eines Box-to-Box-Spielers das Spiel des Premier League-Klubs an.