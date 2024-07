Eintracht-Zukunft: Marmoush lässt aufhorchen

Bleibt Omar Marmoush seinem aktuellen Arbeitgeber langfristig erhalten? Gegenüber der ‚Frankfurter Allgemeinen Zeitung‘ sagt der Angreifer, der vertraglich noch bis 2027 an Eintracht Frankfurt gebunden ist: „Jeder Fußballprofi hat den Traum, einmal in seinem Leben bei einem der größten Klubs der Welt zu spielen. Eintracht Frankfurt ist ein toller Verein, hier können Spieler bestmöglich reifen, das setzt Zeichen. Ich fühle mich hier geschätzt und sehr wohl. Auch unsere Fans sind großartig. Aber man weiß, dass man nie weiß, was im Fußballgeschäft langfristig passiert.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Und weiter: „Ich bin jetzt bei Eintracht Frankfurt und zu 100 Prozent fokussiert und haue mich voll rein. Doch wer kann schon sagen, was in Zukunft kommt? Wenn der Verein irgendwann ein Angebot erhalten sollte, das wirtschaftlich passt, dann kann sich manches verändern. Das ist im Fußball nun mal so. Aber nochmal: Mein voller Fokus gilt Frankfurt.“ In der vergangenen Saison spielte sich der Ägypter mit starken Leistungen bei zahlreichen Topklubs ins Visier. Womöglich beschert der 25-Jährige den Hessen eines Tages einen Geldregen.