Kaum Chancen hinter Neuer: Peretz spricht über Bayern-Zukunft

Daniel Peretz hat sich zu den Spekulationen um seine Zukunft beim FC Bayern München geäußert. Am Rande der Nations League-Partien mit der israelischen Nationalmannschaft sagt Peretz gegenüber ‚Bild‘ zu seiner aktuellen Situation: „Ich versuche hart zu arbeiten, um mich zu verbessern und fit zu bleiben. Ich denke im Moment nicht an eine Leihe: Ich will jedes Training mein Bestes geben. Dann wird die Zukunft zeigen, ob ich in München mehr Spielzeit bekomme.“ Im August 2023 wechselte der Israeli für fünf Millionen Euro von Maccabi Tel Aviv zum Rekordmeister.

In der Bundesliga erhielt Peretz bisher lediglich einen einzigen Kurzeinsatz. Doch trotz der wenigen Spielzeit zieht der 24-Jährige viel Positives aus seinem Wechsel zum deutschen Rekordmeister: „Das Training auf diesem hohen Niveau bei Bayern München hilft mir ungemein in meiner Entwicklung. Wir sind eine tolle Gruppe als Torhüter, Manuel Neuer, Sven Ulreich und unser Torwarttrainer Michael Rechner. Sie treiben mich jeden Tag an mein Limit und machen mich zu einem besseren Torwart.“ Eine Winter-Leihe ist bei Peretz aktuell ausgeschlossen, könnte dann aber eine Option ab dem kommenden Sommer sein.