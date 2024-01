Auf der Zielgeraden: HSV-Transfer geplatzt

Der Hamburger SV muss sich den Transfer von David Zima offenbar abschminken. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist der Transfer des 23-jährigen Innenverteidigers geplatzt. Eigentlich war der Medizincheck für heute angesetzt – nun zieht es den Tschechen aber doch zurück in die Heimat zu Slavia Prag.

Die Hauptstädter zahlen demnach fixe 4,5 Millionen Euro für Zimas Dienste an den FC Turin, während der HSV nur eine Leihe mit Kaufoption über immerhin sechs Millionen bot. Die Italiener wählten nun die sichere Variante und nehmen so einen Transferverlust in Kauf. 2021 war Zima für 5,9 Millionen von Slavia gekommen.