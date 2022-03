„Man sollte ihm ein Denkmal setzen“: Modric überstrahlt alle

Wie häufig kommt es vor, dass ein Spieler drei Tore erzielt und trotzdem nicht der Mann des Spiels ist? Die Antwort liegt auf der Hand: So gut wie nie. Doch Luka Modric stellte mit seiner herausragenden Leistung im gestrigen Aufeinandertreffen zweier Starensembles alle in den Schatten – sogar Karim Benzema, dem besagter Hattrick gelang.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit 3:1 schlug Real Madrid Paris St. Germain in einer ebenso spektakulären wie intensiven Partie. Lange schien es, als sei PSG individuell zu stark, zu gefährlich für die Königlichen. Bis zur 60. Minute dominierten die Franzosen klar das Spielgeschehen. Kylian Mbappé zeigte seinerseits ebenso eine Topleistung – ein ums andere Mal entwischte der begnadete Stürmer der Abwehrreihe der Blancos.

Modric zieht die Fäden

Nach dem Patzer von Gianluigi Donnarumma und dem darauffolgenden Ausgleich wachte Real aber auf. Angetrieben vom unermüdlichen Modric gelang den Madrilenen die Aufholjagd. Für den zweiten Treffer des Abends darf sich Benzema beim Kroaten bedanken, bei dem es scheint, als sei dieser in einen Jungbrunnen gefallen.

Nach Ballgewinn in der eigenen Hälfte ließ der 36-Jährige vier Pariser stehen, spielte einen Zuckerpass in Richtung Vinícius Júnior, der das Spielgerät kurz darauf zurück zu Modric beförderte. Der ließ sich nicht zweimal bitten und spielte einen wunderschönen Assist in Richtung Benzema, der den sehenswerten Angriff veredelte.

Modrics „Gala-Auftritt“

Heute huldigt die ‚as‘ dem Nationalspieler mit Blick auf dessen bärenstarke Leistung: „Man sollte ihm ein Denkmal setzen.“ Auch die andere große Madrider Sportzeitung ‚Marca‘ widmet dem geschmeidigen Rechtsfuß' angesichts dessen „Gala-Auftritts“ warme Worte. Keine Frage: Ganz Madrid liegt dem Routinier zu Füßen.

In einer anderen Szene lief der Altstar im Sprintduell Lionel Messi ab, als sei es nichts. Neben seiner herausragenden spielerischen Qualität glänzte Modric immer wieder durch starke Tacklings und Ballgewinne und machte sogar das Fehlen von Abräumer Casemiro vergessen.

Vertrag läuft aus

Zuletzt kündigte Modric selbst an, dass er noch bis spielen könnte, bis er 40 ist. Am liebsten würde der zentrale Mittelfeldspieler, dessen Vertrag bei Real am Saisonende ausläuft, seine Karriere in der spanischen Hauptstadt beenden. Und allen Klub-Verantwortlichen dürfte nicht erst seit der gestrigen Performance klar sein, dass man diesen Spieler nicht ziehen lassen darf.