Neuer Karriereweg: Stindl wird DFB-Trainer

Lars Stindl wird Co-Trainer unter Hannes Wolf bei der deutschen U20-Nationalmannschaft. Wie der DFB offiziell bekanntgibt, wird der 35-Jährige Ex-Profi ab September Teil des Trainerteams sein. „Die Freude darüber, dass Lars unmittelbar nach seinem Karriereende als Co-Trainer bei uns einsteigt, ist enorm. Er ist ehemaliger Nationalspieler, war viele Jahre Führungsspieler in seinen Klubmannschaften und noch dazu ein toller Charakter. Lars wird unsere Talente im Übergangsbereich an diesen Erfahrungen teilhaben lassen und sie voranbringen“, betont Kai Krüger, Leiter der Junioren-Nationalmannschaften beim Verband.

Unter der Anzeige geht's weiter

Stindl hat erst vor wenigen Wochen seine aktive Laufbahn nach 17 Jahren im Profifußball beendet. In der Bundesliga war der Mittelfeldspieler für Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach aktiv. Seine abschließende Saison verbrachte er bei Jugendklub Karlsruher SC in der zweiten Liga. „Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe und die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam und den Spielern. Für mich ist das Co-Traineramt bei der U20 die perfekte Möglichkeit, meine ersten Schritte im Trainer-Bereich zu machen“, so Stindl.