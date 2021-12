Guardiola: Kein Interesse an Olmo

Pep Guardiola hat dementiert, dass Manchester City Interesse an einer Verpflichtung von Dani Olmo hat. „Die Antwort ist Nein“, erklärte der Trainer der Skyblues auf entsprechende Nachfrage im Rahmen der heutigen Pressekonferenz vor dem Champions League-Spiel gegen RB Leipzig (Dienstag, 18:45 Uhr), „er ist ein Spieler von RB. Er ist ein fantastischer Spieler.“

Olmos Vertrag in Leipzig läuft noch bis 2024, der 23-jährige Spanier wird jedoch seit geraumer Zeit mit einem Abschied von den Sachsen in Verbindung gebracht. In der aktuellen Spielzeit läuft es für den Offensivspieler noch unrund. Auch verletzungsbedingt konnte Olmo erst 210 Pflichtspielminuten absolvieren.