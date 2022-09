M‘gladbach: Diagnosen bei Elvedi & Plea

Borussia Mönchengladbach muss vorerst auf Nico Elvedi und Alassane Plea verzichten. Erstgenannter hat laut offiziellen Vereinsangaben eine Überdehnung des vorderen Außenbands und der Kapsel erlitten. Plea zog sich hingegen einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich ohne Sehnenbeteiligung zu.

Beide mussten beim 0:1 gegen Mainz 05 am gestrigen Sonntag verletzt ausgewechselt werden. Zur genauen Ausfallzeit machen die Gladbacher keine Angaben. Für die Fohlen steht am Sonntag (17:30 Uhr) mit der Auswärtspartie beim SC Freiburg das nächste Pflichtspiel an.