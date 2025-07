Bella-Kotchap: Bundesligisten bekommen Konkurrenz

Armel Bella-Kotchap bieten sich zwei weitere Wechseloptionen. Nach Informationen von ‚Sky‘ haben sich der RSC Anderlecht und Udinese Calcio in den Poker um den zweifachen deutschen Nationalspieler eingeschaltet. Für Bella-Kotchap soll eine Ablöse von rund zehn Millionen Euro im Raum stehen – das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet dagegen, dass Premier League-Absteiger FC Southampton den Innenverteidiger auch ablösefrei ziehen lassen würde, um ihn von der Gehaltsliste zu streichen.

Interesse an Bella-Kotchap zeigen auch der Hamburger SV, Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen. An die Saints ist der 23-Jährige noch bis 2026 gebunden. Ob es den 1,90 Meter großen Abräumer, einst beim VfL Bochum am Ball, zurück nach Deutschland oder doch ins Ausland zieht, werden die kommenden Wochen zeigen.